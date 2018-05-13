تعرف على قائمة منتخب مصر الأولية تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي عن قائمة منتخب الفراعنة الأولية، وذلك في إطار تحضيرات أحفاد الفراعنة من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد استقر الجهاز الفني على ضم 29 لاعباً إلى القائمة الأولية للمنتخب الوطني المصري، على أن يتم استبعاد أربعة أسماء من القائمة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، علماً بأن القائمة الأولية شهدت مفاجأة من العيار الثقيل من خلال استبعاد اللاعب حسين الشحات المحترف حالياً في صفوف نادي العين الإماراتي.

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كما شهدت القائمة أيضاً استبعاد كلاً من الثنائي حسام عاشور قائد النادي الأهلي، إضافة إلى محمد مجدى أفشة صانع ألعاب نادي إنبي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك احتمالية ضئيلة من أجل ضم أي لاعب منهم في القائمة النهائية التي سوف تتوجه إلى مونديال روسيا.

ويخوض المنتخب الوطني المصري 3 مباريات دولية ودية تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل، حيث يواجه أولاً منتخب الكويت في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي، ومن ثم سوف يواجه منتخب كولومبيا في اليوم الأول من مطلع شهر يونيو المقبل، قبل أن يختتم تحضيراته من خلال مواجهة منتخب بلجيكا في اليوم السادس من الشهر ذاته.

أما القائمة الأولية لأحفاد الفراعنة تحضيراً لمونديال روسيا فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري / شريف إكرامي / محمد الشناوي / محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد المحمدي / محمد عبد الشافي / أحمد حجازي / عمر جابر / سعد الدين سمير / علي جبر / كريم حافظ / عمرو طارق / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: محمود عبد الرازق شيكابالا / عبد الله السعيد / محمد النني / طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / محمود حسن تريزيجيه / محمد صلاح / رمضان صبحي / سام مرسي / عمرو وردة / محمود عبد العزيز.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد حسن كوكا.

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