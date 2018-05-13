الأهلي يؤكد جاهزيته لمواجهة كمبالا سيتي في دوري أبطال أفريقيا

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تحدث بعض عناصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي عن المواجهة القادمة للمارد الأحمر، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، تحدث كلاً من الكابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق الأهلي، إضافة إلى كلاً من الظهير الأيسر صبري رحيل وأيضاً متوسط الميدان الواعد كريم نيدفيد عن المواجهة القادمة لفريق الأهلي أمام مضيفه فريق كمبالا سيتي.

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والبداية مع الكابتن أحمد أيوب، حيث قال: “إن الفريق يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة كمبالا من أجل التنافس على صدارة المجموعة، نعم تعادلنا أمام الترجي في الجولة الأولى على ملعبنا وأيضاً فقدنا نقطتين في بداية مشوار دور المجموعات، ولكن لدينا رغبة في تحقيق الفوز على كمبالا بعد غد”.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته: “نسعى لتكرار سيناريو العام الماضي أيضاً بعد التعادل أمام زاناكو الزامبي في الجولة الأولى ومن ثم الفوز على القطن الكاميروني في الجولة الثانية، هناك حالة من التركيز الشديد من اللاعبين، وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء كمبالا الذي يُعد خطوة هامة في مشوارنا هذا الموسم”.

أما متوسط الميدان كريم نيدفيد، فقال: “الفوز مهم جداً للفريق في مباراة كمبالا من أجل اعتلاء صدارة المجموعة وتعويض خسارة نقطتين في مباراة الجولة الأولى أمام بدور المجموعات أمام الترجي التونسي، لاعبو الأهلي يمتلكون من الخبرات ما يؤهلهُم لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء كمبالا والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث”.

وأخيراً قال الظهير الأيسر صبري رحيل في تصريحاته: “بالطبع هي مباراة صعبة، ولكن لدينا رغبة في تحقيق الفوز لتعويض خسارة نقطتين أمام الترجي في الجولة الأولى، لاعبو الأهلي لديهم رغبة قوية في العودة للقاهرة بالنقاط الثلاث، نُدرك مدى صعوبة المباراة وخاصة بعد خسارة كمبالا في الجولة الأولى على يد تاونشيب رولز البوتسواني”.

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