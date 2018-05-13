فرج عامر يكشف عن موقف سموحة من خوض نهائي كأس مصر من عدمه

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كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي عن موقف ناديه السكندري، وذلك بخصوص خوض المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر أمام فريق الزمالك أو الانسحاب بشكل رسمي من المباراة.

حيث كشف المهندس فرج عامر عن موقف نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وقال: “سموحة لم يُرسل خطاب انسحاب من الكأس للاتحاد المصري لكرة القدم، رغم كل هذه الأحداث والتجاوزات التي شابها عدم المساواة والعدالة الكروية”.

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كما أضاف أيضاً: “مجلس إدارة نادي سموحة يجتمع 9 مساء اليوم لاتخاذ القرار النهائي، بخصوص خوض المباراة النهائية لكأس مصر من عدمه”.

وفي ختام حديثه قال: “اتحاد كرة القدم المصري هو الذي تسبب في كل هذه المشاكل بتضارب قراراته وعدم حياديته”.

ومن جانبه قام الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بالحديث عن آخر تحضيرات الفريق السكندري قبل خوض نهائي كأس مصر أمام فريق الزمالك، كما كشف أيضاً عن موقفه من الأزمة الأخيرة بسبب هوية طاقم تحكيم المباراة النهائية.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد، أكد الكابتن ميمي عبد الرازق أن فريق سموحة يخوض تدريباته بشكل طبيعي للغاية من أجل الاستعداد للمباراة النهائية لمسابقة كأس مصر أمام فريق الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني ولاعبي فريق سموحة ليس لهم أي دخل تماماً في أزمة مجلس إدارة النادي مع الاتحاد المصري لكرة القدم أو مع نادي الزمالك.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن ميمي عبد الرازق على أن لديه ثقة كبيرة في قدرة التحكيم المصري على إدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، مهنئاً في الوقت ذاته الكابتن خالد جلال على تثبيته في منصب المدير الفني لفريق الزمالك في الموسم القادم.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن ميمي عبد الرازق أن فريقه سوف يواجه أحد أكبر الأندية في كرة القدم المصرية والأفريقية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه لديه نفس حظوظ فريق الزمالك في المباراة النهائية.

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