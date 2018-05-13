موعد أبرز مباريات يوم الاثنين 14/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الإثنين الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد الآسيوي، وذلك تحديداً في مسابقات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إضافة إلى دوري أبطال آسيا وأيضاً كأس الإتحاد الآسيوي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة فولهام وديربي كاونتي

يستقبل فريق فولهام نظيره فريق ديربي كاونتي في مساء يوم الإثنين في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من المرحلة النهائية من مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والمؤهل بدوره إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة فولهام وديربي كاونتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فولهام وديربي كاونتي عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة.

موعد مباراة الجزيرة وبيروزي

يستقبل فريق بيروزي الإيراني نظيره فريق الجزيرة الإماراتي في مساء يوم الإثنين على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الجزيرة وبيروزي تحديداً في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الجزيرة وبيروزي عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة الفيصلي والجزيرة

يستقبل فريق الفيصلي الأردني غريمه التقليدي فريق الجزيرة الأردني في مساء يوم الإثنين على ملعب عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في إطار مباريات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2018 م.

وتنطلق مباراة الفيصلي والجزيرة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الفيصلي والجزيرة عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

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