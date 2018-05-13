محمد صلاح يُحطم أرقام أساطير البريمرليغ برقم قياسي جديد

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واصل المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي تألقه بشكل ملفت للغاية في الموسم الحالي 2017 / 2018 م على الصعيد الفردي، وذلك بعدما تمكن اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي من تحطيم رقم قياسي جديد.

حيث سجل المصري محمد صلاح هدف لمصلحة فريقه ليفربول، وذلك في المباراة المستمرة حالياً بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في إطار مباريات الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعلى إثر ذلك الهدف تمكن محمد صلاح من رفع رصيد أهدافه الشخصية مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 32 هدفاً، وبالتالي يُصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتخطى حاجز ال31 هدفاً في موسم واحد من 38 جولة.

ومن جانبه قام نادي ليفربول هو الآخر بالاحتفال بذلك الرقم المميز الذي حققه لاعبه المصري محمد صلاح، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “مبروك محمد صلاح”.

ويأتي ذلك بعدما نجح محمد صلاح في تخطي كلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى الأوروغوياني لويس سواريز، وأيضاً الإنجليزي آلان شيرر، حيث سجل كلاً منهما 31 هدفاً كأكبر معدل تهديفي حينما كانوا يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد من 38 جولة.

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