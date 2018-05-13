تعرف على نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي إضافة للترتيب النهائي

Advertisements

شهد اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي إقامة جميع مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع نتائج الجولة الأخيرة من عمر المسابقة إضافة إلى جدول الترتيب النهائي للمسابقة.

والبداية مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز فريق مانشستر سيتي، حيث نجح في تحقيق فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساوثهامبتون بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب سانت ماري، علماً بأن الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة فقد سجله البرازيلي جابرييل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

Advertisements

وفي مباراة أخرى حقق فريق ليفربول فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون بأربعة أهداف مقابل لا شئ على ملعب أنفيلد رود.

ونجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من المصري محمد صلاح في الدقيقة السادسة والعشرين، إضافة إلى الكرواتي ديان لوفرين في الدقيقة الأربعين، وأيضاً الإنجليزي سولانكي في الدقيقة الثالثة والخمسين، وأخيراً الإسكتلندي أندي روبرتسون في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وفي مباراة أخرى حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على حساب ضيفه فريق واتفورد بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب أولد ترافورد، علماً بأن الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر يونايتد قد سجله الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وفي لقاء آخر تعرض فريق تشيلسي إلى خسارة قاسية خارج أرضه على يد مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة كلاً من غايل في الدقيقة الثالثة والعشرين، إضافة إلى أيوزي بيريز في الدقيقة التاسعة والخمسين والدقيقة الثالثة والستين.

وفي مباراة أخرى حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل أربعة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وسجل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة كلاً من الإنجليزي هاري كين في الدقيقة السابعة والدقيقة السادسة والسبعين، إضافة إلى الأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة التاسعة والأربعين والدقيقة الستين، وأيضاً النمساوي كريستيان فوكس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والخمسين.

أما أهداف فريق ليستر سيتي في المباراة فقد سجلها كلاً من الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة الرابعة والدقيقة الثالثة والسبعين، إضافة إلى الجزائري رياض محرز في الدقيقة السادسة عشر، وأيضاً النيجيري كليشي في الدقيقة السابعة والأربعين.

وفي لقاء آخر حقق فريق أرسنال فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جون سميث، علماً بأن الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال في المباراة قد سجله الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وفي بقية مباريات الجولة حقق فريق بورنموث الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بيرنلي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق فريق كريستال بالاس الفوز على حساب ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون بهدفين مقابل لا شئ، كما حقق فريق ستوك سيتي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، بينما حقق فريق وست هام يونايتد الفوز على حساب ضيفه فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وإليكم الآن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية جميع مباريات المسابقة في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: ليفربول يتخطى عقبة برايتون بسهولة ويضمن مقعده في دوري الأبطال