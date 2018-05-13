رسمياً: محمد صلاح يفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي

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نجح المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز رسمياً بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، وذلك بعدما انتهت اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي جميع مباريات الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل 32 هدفاً لمصلحة فريقه ليفربول، مما جعله يتربع على عرش لائحة هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وإضافة إلى ذلك أيضاً ساهم محمد صلاح في صناعة 10 أهداف لصالح فريقه في المسابقة ذاتها.

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وعقب نهاية المباراة التي جمعت بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، تسلم المصري محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وجاء فوز محمد صلاح بهذه الجائزة الخاصة بعدما تفوق على كل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم الحالي بأكمله، علماً بأن أقرب الملاحقين لمحمد صلاح هم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير والذي سجل 30 هدفاً.

ومن ثم يأتي خلفه مباشرة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي والذي سجل 21 هدفاً، فيما يأتي في المركز الرابع في اللائحة الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي والذي سجل 20 هدفاً لمصلحة فريقه.

وعلى هامش الجوائز الفردية أيضاً تمكن البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي من الفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما قام بصناعة 16 هدفاً لمصلحة فريقه طوال مشواره في المسابقة.

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