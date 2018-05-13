أول تعليق من “محمد صلاح” بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي

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قام المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي بالتعليق اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على فوزه بجائزة الحذاء الذهبي بمناسبة تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

فمن خلال تصريحات له عقب استلام الجائزة مباشرة، قال محمد صلاح: “جائزة الحذاء الذهبي جائزة مميزة للغاية، لكن ما يدور في عقلي هو مساعدة فريقي، أنا فخور للغاية”.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته: “فكرة النجاح في إنجلترا دائماً ما كانت تراود عقلي، أريد أن أتحسن أكثر كل عام، كسر الرقم القياسي في أنفيلد أمر مميز”.

وفي ختام تصريحاته قال: “سوف أقدم أفضل ما لدي في الموسم المقبل أيضاً”.

ومن جانبه قام الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالتعليق هو أيضاً على فوز المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي، وذلك في خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة.

حيث قال المدرب الألماني يورغن كلوب: “سعيد للغاية بما حققه محمد صلاح من موسم رائع، وأنصحه بمواصلة ذلك الأداء الرائع في الموسم القادم”.

كما حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تقديم التهنئة إلى المصري محمد صلاح، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي.

حيث قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “ابن نجريج فخر مصر والعرب محمد صلاح، الملك التهديفي للدوري الإنجليزي 2017 / 2018، ألف مبروك”.

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