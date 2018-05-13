ليفانتي يقهر برشلونة مُوقفاً سلسلة اللاهزيمة لبطل إسبانيا

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تعرض فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسم الحالي للخسارة الأولى له محلياً في الموسم الحالي، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليفانتي بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفانتي في المباراة كلاً من إيمانويل بواتينغ في الدقيقة التاسعة والدقيقة الثلاثين والدقيقة التاسعة والأربعين، إضافة إلى باردي في الدقيقة السادسة والأربعين والدقيقة السادسة والخمسين.

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أما أهداف فريق برشلونة في المباراة فقد سجلها كلاً من البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الثامنة والثلاثين والدقيقة التاسعة والخمسين والدقيقة الرابعة والستين، إضافة إلى الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الحادية والسبعين من ركلة جزاء.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق ليفانتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق برشلونة عند 90 نقطة في المركز الأول في صدارة الترتيب.

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