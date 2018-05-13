نابولي يعود بفوز معنوي من خارج أرضه على حساب مضيفه سامبدوريا

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حقق فريق نابولي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سامبدوريا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مايو الحالي على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق نابولي في المباراة كلاً من البولندي ميليك في الدقيقة الثانية والسبعين، إضافة إلى الإسباني راؤول ألبيول في الدقيقة الثمانين، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق نابولي رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق سامبدوريا عند 54 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً وعن الجولة ذاتها، سقط فريق ميلان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتالانتا، فيما حقق فريق كالياري الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فيورنتينا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي مباراة أخرى سقط فريق لاتسيو في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق كروتوني، كما حقق فريق كييفو فيرونا الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي لقاء آخر حقق فريق تورينو الفوز على حساب ضيفه فريق سبال بهدفين مقابل هدف واحد، بينما حقق فريق أودينيزي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هيلاس فيرونا بهدف وحيد مقابل لا شئ

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