موعد مباراة السعودية واليونان الودية الثلاثاء 15/5/2018 استعداداً لمونديال روسيا

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موعد مباراة السعودية واليونان الودية تحضيراً لمونديال روسيا، يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب اليونان في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة إشبيلية على أرض دولة إسبانيا، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تأتي في إطار تحضيرات المنتخب السعودي استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة السعودية واليونان

ستُقام مباراة السعودية واليونان في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في مدينة إشبيلية على أرض دولة إسبانيا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليونان

ستكون مباراة السعودية واليونان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات KSA سبورت السعودية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة KSA سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة.

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب السعودية

منتخب السعودية 0/3 منتخب مولدوفا / مباراة ودية.

منتخب العراق 1/4 منتخب السعودية / مباراة ودية.

منتخب السعودية 1/1 منتخب أوكرانيا / مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/4 منتخب السعودية / مباراة ودية.

منتخب السعودية 0/2 منتخب الجزائر / مباراة ودية.

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب اليونان

منتخب اليونان 0/4 منتخب جبل طارق / تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

منتخب كرواتيا 1/4 منتخب اليونان / ذهاب الملحق النهائي المؤهل إلى مونديال روسيا 2018.

منتخب اليونان 0/0 منتخب كرواتيا / إياب الملحق النهائي المؤهل إلى مونديال روسيا 2018.

منتخب اليونان 1/0 منتخب سويسرا / مباراة ودية.

منتخب مصر 1/0 منتخب اليونان / مباراة ودية.

جدول المباريات التحضيرية للمنتخب السعودي قبل مونديال روسيا

منتخب السعودية / منتخب اليونان / مباراة ودية، 15 مايو 2018.

منتخب السعودية / منتخب إيطاليا / مباراة ودية، 28 مايو 2018.

منتخب السعودية / منتخب بيرو / مباراة ودية، 3 يونيو 2018.

منتخب السعودية / منتخب ألمانيا / مباراة ودية، 8 يونيو 2018.

قائمة منتخب السعودية الأولية قبل مونديال روسيا

حراسة المرمى: ياسر المسيليم / عبد الله المعيوف / محمد العويس / فواز القرني.

خط الدفاع: أسامة هوساوي / ياسر الشهراني / عمر هوساوي / محمد البريك / سعيد المولد / معتز هوساوي / محمد جحفلي / علي البليهي / منصور الحربي.

خط الوسط: تيسير الجاسم / عبد الملك الخيبري / سلمان الفرج / نواف العابد / إبراهيم غالب / عبدالله عطيف / عبدالله الخيبري / حسين المقهوي / محمد الكويكبي / محمد كنو / هتان باهبري.

خط الهجوم: محمد السهلاوي / مهند عسيري / هارون كامارا.

تشكيلة المنتخب السعودي المتوقعة في مباراته أمام اليونان

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: محمد البريك / أسامة هوساوي / معتز هوساوي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الملك الخيبري / سلمان الفرج / نواف العابد / عبدالله عطيف / تيسير الجاسم.

خط الهجوم: محمد السهلاوي.

المدرب: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

مجموعة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018

المجموعة الأولى: منتخب روسيا / منتخب الأوروغواي / منتخب مصر / منتخب السعودية.

جدول مباريات المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018

منتخب روسيا / منتخب السعودية / الجولة الأولى من دور المجموعات، 14 يونيو 2018.

منتخب السعودية / منتخب الأوروغواي / الجولة الثانية، 20 يونيو 2018.

منتخب السعودية / منتخب مصر / الجولة الثالثة، 25 يونيو 2018.

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