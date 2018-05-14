موعد مباراة الأهلي وكمبالا في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء 15/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي في دوري أبطال أفريقيا، يستقبل فريق كمبالا سيتي الأوغندي نظيره فريق الأهلي في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب مانديلا الدولي على أرض دولة أوغندا، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

ستُقام مباراة الأهلي وكمبالا سيتي في يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب مانديلا الدولي على أرض دولة أوغندا، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكمبالا سيتي

ستكون مباراة الأهلي وكمبالا سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ترتيب الأهلي وكمبالا سيتي في الدوري المصري والأوغندي

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 85 نقطة.

يحتل فريق كمبالا سيتي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأوغندي مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

بتروجيت 2/1 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 1/0 الأسيوطي سبورت / كأس مصر.

الأهلي 0/0 الترجي الرياضي التونسي / دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 0/1 أياكس أمستردام الهولندي / مباراة ودية.

قائمة الأهلي في مباراته أمام كمبالا سيتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد نجيب / أحمد فتحي / محمد هاني / صبري رحيل / باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / أحمد حمودي / باكا / ميدو جابر / أحمد حمدي / إسلام محارب.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / محمد نجيب / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / أحمد فتحي / باكا / إسلام محارب / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: المصري حسام البدري.

ترتيب الأهلي وكمبالا سيتي في المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا 2018

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده نقطة واحدة فقط.

يحتل فريق كمبالا سيتي حالياً المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى مع عدم امتلاكه في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 7 أهداف في دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدف واحد فقط لا غير، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق كمبالا سيتي في تسجيل 3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 73 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 19 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة.

نجح فريق كمبالا سيتي في تسجيل 48 هدفاً في الدوري الأوغندي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 17 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق كمبالا سيتي في الفوز بلقب الدوري الأوغندي في 4 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لآخر مرة في تاريخه في عام 2013، وذلك بعدما تغلب على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الدور النهائي من عمر المسابقة.

وصل فريق الأهلي إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الماضي 2017، ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي.

لم يعرف فريق كمبالا سيتي طعم الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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