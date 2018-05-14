موعد مباراة العين والدحيل بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 15/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين والدحيل بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الدحيل القطري نظيره فريق العين الإماراتي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة العين والدحيل

ستُقام مباراة العين والدحيل في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة العين والدحيل

ستكون مباراة العين والدحيل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

ترتيب العين والدحيل في الدوري الإماراتي والقطري

أنهى فريق العين دوري الخليج العربي في الموسم الحالي في المركز الأول في صدارة جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 53 نقطة.

أنهى فريق الدحيل دوري نجوم قطر في الموسم الحالي في المركز الأول في صدارة جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق العين في الموسم الحالي

العين 1/2 الهلال السعودي / دوري أبطال آسيا.

العين 0/4 دبا الفجيرة / دوري الخليج العربي.

العين 2/4 الفجيرة / كأس رئيس دولة الإمارات.

الريان القطري 4/1 العين / دوري أبطال آسيا.

النصر 4/0 العين / دوري الخليج العربي.

شباب الأهلي دبي 6/0 العين / كأس رئيس دولة الإمارات.

العين 0/5 الظفرة / دوري الخليج العربي.

الوصل 2/1 العين / نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.

العين 4/2 الدحيل القطري / دوري أبطال آسيا.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الدحيل في الموسم الحالي

ذوب آهن الإيراني 1/0 الدحيل / دوري أبطال آسيا.

الدحيل 2/5 السيلية / دوري نجوم قطر.

الدحيل 0/1 الوحدة الإماراتي / دوري أبطال آسيا.

الدحيل 1/6 الغرافة / كأس ولي عهد دولة قطر.

السد 2/1 الدحيل / نهائي كأس ولي عهد دولة قطر.

أم صلال 1/0 الدحيل / كأس أمير دولة قطر.

العين الإماراتي 4/2 الدحيل / دوري أبطال آسيا.

مشوار العين في دوري أبطال آسيا 2018

العين 0/2 المالكية البحريني / الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات.

الهلال السعودي 0/0 العين / الجولة الأولى من دور المجموعات.

العين 1/1 الريان القطري / الجولة الثانية.

العين 2/2 استقلال طهران الإيراني / الجولة الثالثة.

استقلال طهران 1/1 العين / الجولة الرابعة.

العين 1/2 الهلال / الجولة الخامسة.

الريان 4/1 الهلال / الجولة السادسة.

العين 4/2 الدحيل القطري / ذهاب ثمن النهائي.

مشوار الدحيل في دوري أبطال آسيا 2018

الدحيل 1/3 ذوب آهن الإيراني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

الوحدة الإماراتي 3/2 الدحيل / الجولة الثانية.

الدحيل 2/3 لوكوموتيف طشقند الأوزبكي / الجولة الثالثة.

لوكوموتيف طشقند 2/1 الدحيل / الجولة الرابعة.

ذوب آهن 1/0 الدحيل / الجولة الخامسة.

الدحيل 0/1 الوحدة / الجولة السادسة.

العين الإماراتي 4/2 الدحيل / ذهاب ثمن النهائي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة العين والدحيل

نجح فريق العين في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الدحيل في مباراتين سابقتين من أصل آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق الدحيل في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق العين في مباراة واحدة فقط من أصل آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق العين في تسجيل 9 أهداف في شباك فريق الدحيل في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

نجح فريق الدحيل في تسجيل 5 أهداف في شباك فريق العين في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو هداف فريق العين في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المغربي يوسف العربي هو هداف فريق الدحيل في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018 بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو هداف فريق العين في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما سجل 25 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المغربي يوسف العربي هو هداف فريق الدحيل في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق العين في تسجيل 14 هدفاً في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 10 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق الدحيل في تسجيل 17 هدفاً في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي 2018، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق العين في تسجيل 65 هدفاً في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

نجح فريق الدحيل في تسجيل 86 هدفاً في دوري نجوم قطر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 7 مباريات.

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري الخليج العربي في 13 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري الخليج العربي لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، علماً بأن ذلك اللقب الوحيد لفريق العين قد جاء في عام 2003.

نجح فريق الدحيل في الفوز بلقب دوري نجوم قطر في 6 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الدحيل في الفوز بلقب دوري نجوم قطر لآخر مرة في تاريخه في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

لم يعرف فريق الدحيل طعم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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