موعد مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر الثلاثاء 15/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر، يواجه فريق الزمالك نظيره فريق سموحة في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ستُقام مباراة الزمالك وسموحة في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

ستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر كلاً من قناة النيل للرياضة، إضافة إلى قناة دي إم سي سبورت، وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

أنهى فريق الزمالك الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي في المركز الرابع في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 61 نقطة.

أنهى فريق سموحة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي في المركز الخامس في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الزمالك في الموسم الحالي

الزمالك 1/2 ديشا الإثيوبي / كأس الإتحاد الإفريقي.

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 0/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 2/1 الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 0/0 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 الأسيوطي سبورت / الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي 3/1 الزمالك / كأس مصر.

الإسماعيلي 4/1 الزمالك / كأس مصر.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق سموحة في الموسم الحالي

سموحة 0/3 المقاولون العرب / الدوري المصري الممتاز.

الأسيوطي سبورت 0/0 سموحة / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/1 مصر المقاصة / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربي 0/0 سموحة / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/1 الداخلية / الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي 1/2 سموحة / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/0 وادي دجلة وفاز فريق سموحة بركلات الترجيح / كأس مصر.

الأسيوطي سبورت 1/1 سموحة وفاز فريق سموحة بركلات الترجيح / كأس مصر.

مشوار سموحة في كأس مصر 2018

سموحة 1/2 الأولمبي / دور ال32.

سموحة 1/2 بتروجيت / دور ثمن النهائي.

سموحة 0/0 وادي دجلة وفاز فريق سموحة بركلات الترجيح / دور ربع النهائي.

الأسيوطي سبورت 1/1 سموحة وفاز فريق سموحة بركلات الترجيح / دور نصف النهائي.

مشوار الزمالك في كأس مصر 2018

الزمالك 0/1 المنيا / دور ال32.

حرس الحدود 3/0 الزمالك / دور ثمن النهائي.

الإنتاج الحربي 3/1 الزمالك / دور ربع النهائي.

الإسماعيلي 4/1 الزمالك / دور نصف النهائي.

قائمة الزمالك في مباراته أمام سموحة

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / أحمد فتوح / محمد مجدي / محمد عبد الغني / حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد أشرف / أحمد توفيق / محمود عبد العاطي / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر / عبد الله جمعة / أحمد مدبولي / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / باسم مرسي.

تشكيلة الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدرب: المصري خالد جلال.

نتائج أخر 7 مباريات بين الزمالك وسموحة

سموحة 1/0 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 10 فبراير 2018.

الزمالك 3/0 سموحة / الدوري المصري الممتاز، 20 أكتوبر 2017.

سموحة 0/2 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 1 أبريل 2017.

الزمالك 0/0 سموحة / الدوري المصري الممتاز، 27 أكتوبر 2016.

سموحة 1/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز، 4 يوليو 2016.

الزمالك 1/1 سموحة / الدوري المصري الممتاز، 24 يناير 2016.

سموحة 0/0 الزمالك / كأس مصر، 17 سبتمبر 2015.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الزمالك وسموحة

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سموحة في 8 مباريات سابقة من أصل آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سموحة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الزمالك في 3 مباريات سابقة من أصل آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

حسم التعادل بين فريقي الزمالك وسموحة نتيجة 3 مباريات سابقة من أصل آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 15 هدفاً في شباك فريق سموحة في آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق سموحة في تسجيل 10 أهداف في شباك فريق الزمالك في آخر 14 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو هداف فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري حسام حسن هو هداف فريق سموحة في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي مثله مثل زميله المصري محمد حمدي زكي، حيث سجل كلاً منهما 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 11 هدفاً في كأس مصر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدفين، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق سموحة في تسجيل 5 أهداف في كأس مصر في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 45 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 30 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 13 مباراة.

نجح فريق سموحة في تسجيل 37 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2014 / 2015 م.

لم يعرف فريق سموحة طعم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر في 25 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر لآخر مرة في تاريخه في موسم 2015 / 2016 م.

لم يعرف فريق سموحة طعم الفوز بلقب كأس مصر في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

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