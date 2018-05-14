موعد أبرز مباريات يوم الثلاثاء 15/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الأوروبي أو الصعيد الإفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي، وذلك تحديداً في مسابقات دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى دوري أبطال آسيا وأيضاً دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة أستون فيلا وميدلزبره

يستقبل فريق أستون فيلا نظيره فريق ميدلزبره في مساء يوم الثلاثاء على ملعب فيلا بارك، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من المرحلة النهائية لمسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والمؤهلة بدورها إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وتنطلق مباراة أستون فيلا وميدلزبره تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أستون فيلا وميدلزبره عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة.

موعد مباراة الترجي الرياضي وتاونشيب رولز

يستقبل فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا في مساء يوم الثلاثاء على الملعب الأولمبي في مدينة رادس، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي وتاونشيب رولز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الترجي الرياضي وتاونشيب رولز عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

موعد مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر

يستقبل فريق وفاق سطيف الجزائري غريمه فريق مولودية الجزائر الجزائري في مساء يوم الثلاثاء ، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي

يستقبل فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي نظيره فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء يوم الثلاثاء ، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وبورت دي لومي

يستقبل فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره فريق بورت دي لومي في مساء يوم الثلاثاء على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغربية، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي وبورت دي لومي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الوداد البيضاوي وبورت دي لومي عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة استقلال طهران وذوب آهن

يستقبل فريق استقلال طهران الإيراني نظيره فريق ذوب آهن الإيراني في مساء يوم الثلاثاء على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة استقلال طهران وذوب آهن تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة استقلال طهران وذوب آهن عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق علي لفتة هو معلق المباراة.

موعد مباراة العهد والقوة الجوية

يستقبل فريق العهد اللبناني نظيره فريق القوة الجوية العراقي في يوم الثلاثاء على أرض دولة لبنان، وذلك في إطار مباريات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2018 م.

وتنطلق مباراة العهد والقوة الجوية تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة العهد والقوة الجوية عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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