البدري يكشف عن أمنيته قبل مواجهة كمبالا بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي عن المواجهة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بين وبين مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في يوم غداً الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال الكابتن حسام البدري: “حضرنا من أجل تحقيق الفوز لتعويض التعادل مع الترجي التونسي في الجولة الأولى، نحن في مرحلة جمع نقاط بدور المجموعات، ولدينا رغبة بالطبع في استكمال مشوارنا في البطولة بنجاح”.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً كشف الكابتن حسام البدري عن أمنيته قبل مواجهة فريق كمبالا سيتي، حيث قال: “أتمنى أن تكون هناك عدالة تحكيمية أمام فريق كمبالا سيتي من أجل تفادي أخطاء المباراة الأولى أمام فريق الترجي في الجولة الأولى من دور المجموعات”.

كما أضاف أيضاً: “الأهلي دفع ثمن أخطاء التحكيم في المباراة الأولى أمام فريق الترجي، الإعادة التلفزيونية كشفت عن إلغاء هدف صحيح للأهلي في المباراة، وأيضاً لم يتم احتساب لنا ضربة جزاء صحيحة، الأهلي لم يكن موفقاً أمام الترجي بجانب أخطاء التحكيم”.

وفي ختام تصريحاته قال الكابتن حسام البدري: “لدينا تركيز شديد من أجل الفوز أمام فريق كمبالا سيتي غداً، الوداد البيضاوي المغربي فاز بالنسخة الماضية من بطولة أفريقيا، وذلك على الرغم من أنه لم يحصد 6 نقاط بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات”.

هذا وتُقام المباراة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق كمبالا سيتي في عصر يوم غداً الثلاثاء على ملعب مانديلا الدولي، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: موعد أبرز مباريات يوم الثلاثاء 15/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات