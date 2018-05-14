بيروزي يضمن مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد إقصائه الجزيرة الإماراتي

Advertisements

تأهل فريق بيروزي الإيراني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على حساب ضيفه فريق الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بيروزي في المباراة كلاً من أحمد نور في الدقيقة الثالثة والستين، إضافة إلى سيد جلال حسيني في الدقيقة التاسعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الجزيرة في المباراة البرازيلي رومارينهو في الدقيقة السبعين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، علماً بأن فريق الجزيرة كان قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة فريق الجزيرة الأساسية في المباراة

على الخسيف / محمد فوزي / محمد العطاس / محمد المسلمي / مسلم فايز / مبارك بوصوفة / سالم راشد / محمد جمال / خليفة مبارك / رومارينهو / علي مبخوت.

المدرب: الهولندي تين كات.

ملخص مباراة الجزيرة وبيروزي

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق بيروزي أن يضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه فريق الجزيرة، وخاصة في ظل الحشد الجماهيري الهائل من طرف الجماهير الإيرانية في مدرجات ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي الدقيقة الثالثة كاد فريق بيروزي ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى الإماراتي على الخسيف تصدى للكرة مسانداً الضيوف على الأقل في بداية اللقاء.

ومع مرور الدقائق واصل فريق بيروزي عملية ضغطه المكثف على ضيفه، إلا أن التنظيم الدفاعي الذي نفذه فريق الجزيرة حرم أصحاب الأرض تماماً من تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الحارس على.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، سنحت فرصة أخرى مثالية لمصلحة فريق بيروزي، وذلك حينما سدد اللاعب أحمد كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى على الخسيف وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الإيرانية.

وفي الدقائق المتبقية القليلة من عمر الشوط استمر الحال على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق بيروزي عازماً على التسجيل بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال تكثيف محاولاته الهجومية، وخاصة في ظل التراجع بشكل كلي من جانب ضيفه فريق الجزيرة الذي بدا عليه الرغبة في الدفاع عن مرماه فقط دون محاولة تهديد مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الستين كاد فريق بيروزي أن ينجح في التقدم في النتيجة، ولكن العارضة هذه المرة هي من تصدت للكرة وسط حالة من الاندهاش من جانب الجماهير الإيرانية، التي بدأت تدريجياً تفقد الأمل في تسجيل فريقُها هدف وحيد على الأقل من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير أشعل اللاعب أحمد نور الأجواء في ملعب أزادي بشكل لا يُمكن وصفه على الإطلاق، وذلك بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه بيروزي من تسديده لكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن أي أحد من جانب فريق الجزيرة من إبعادها، وخاصة حارس المرمى الإماراتي على الذي اكتفى فقط بمشاهدة الكرة وهي تدخل مرماه.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول الهولندي تين كات مدرب فريق الجزيرة أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك اللاعب أحمد العطاس بدلاً من محمد فوزي، على أمل أن يتمكن فريقه من خطف هدف التعادل الذي سوف يمنحه بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

وبعدها بدقيقتين فقط نجح فريق الجزيرة في مسعاه، وذلك بعدما سجل له البرازيلي رومارينهو هدف التعادل عقب استغلاله غفلة في الخطوط الدفاعية لفريق بيروزي، ليُعيد بذلك بطاقة التأهل من جديد إلى فريقه.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثمانين كاد فريق بيروزي يتقدم من جديد في النتيجة من خلال ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى على الخسيف تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وبعدها بستة دقائق فقط نجح فريق بيروزي في ترجمة سيطرته المطلقة على المباراة، وذلك حينما سجل له القائد سيد جلال حسيني الهدف الثاني لمصلحة فريقه في المباراة وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير الإيرانية، لتمر بعدها الدقائق القليلة المتبقية دون أي جديد من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريقه بيروزي بهدفين مقابل هدف واحد ليضمن بذلك تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

إقرا أيضاً: موعد أبرز مباريات يوم الثلاثاء 15/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات