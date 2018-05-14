تعرف على التفاصيل الكاملة لمؤتمر كوبر الصحفي قبل انطلاقة معسكر مصر الختامي استعداداً للمونديال

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شهد اليوم الإثنين الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي قيام الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بعقد مؤتمر صحفي، وذلك من أجل الكشف عن آخر تحضيرات أحفاد الفراعنة قبل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز النقاط التي تحدث عنها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في المؤتمر الصحفي، والتي تركزت معظمها عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني المصري، إضافة إلى الإجابة عن تساؤلات الصحفيين بخصوص غياب بعض الأسماء الدولية عن قائمة أحفاد الفراعنة، وأيضاً عن محمد صلاح وأزمته الماضية مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وإليكم الآن أبرز النقاط التي تحدث عنها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في المؤتمر الصحفي:

في بداية حديثه في المؤتمر الصحفي، قال: “هذه هي المرة الأولى لي كمدرب في كأس العالم وأيضاً لمنتخب مصر بعد فترة طويلة، أنا راضي بشكل كبير عن كل تحضيرات المنتخب المصري للمونديال”.

عن القائمة الأولية للمنتخب المصري، قال: “أعلم جيداً أنه يوجد اعتراض من العديد من الجماهير على القائمة، من المستحيل أن أرضي الجميع، أنا أختار اللاعبين من وجهة نظري، وأحزن عندما أستبعد لاعب من القائمة”.

كما أضاف أيضاً: “هذا هو الوضع الحالي، يجب استبعاد بعض اللاعبين، الجهاز الفني لمنتخب مصر يختار اللاعبين من وجهة نظر فنية، نعمل بأقصى طاقة لدينا، ونتمنى أن تكون النتائج جيدة لنا في المونديال”.

عن الاستعداد البدني للمنتخب الوطني قبل المونديال، قال: “يجب على الجميع أن يفهموا جيداً أن اللاعبين سوف ينضمون للمنتخب المصري بعد موسم شاق وطويل، سوف نُحاول أن نستفيد من كل لاعب بنسبة 100%، نتمنى عدم تعرض أي لاعب منهم إلى الإصابة مثلما كان الحال في بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية بالغابون”.

عن السبب وراء استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب المصري، قال: “الاختيارات كلها جاءت وفقاً لوجهة نظري الفنية، الشحات كان موجوداً في معسكر مارس الماضي، لدينا ميزان نبحث من خلاله عن الطريقة الأنسب والأفضل لاختيارتنا، يوجد مكان الشحات في المنتخب رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح، لا يُمكن أن يتم الاستغناء عن أي لاعب من هؤلاء الأربعة”.

كما أضاف أيضاً: “الشحات قد يكون لاعب جيد جداً في ناديه، لكن من وجهة نظري الفنية لن يُفيدنا”.

عن المواجهة الودية القادمة أمام منتخب الكويت، قال: “مباراة هامة وليست سهلة على الإطلاق، سوف نخوضها بكل قوة، أتمنى أن تحضر الجماهير المصرية بكثافة في ملعب المباراة، ومن الممكن أن يتم الدفع بالوجوه الجديدة في المباراة لمتابعة أدائهم”.

عن تجديد عقده مع المنتخب المصري، قال: “ليس هذا هو الوقت المناسب تماماً للحديث حول عملية تجديد العقد، لدي طموحات مع المنتخب المصري ولم أصل إليها حتى الآن”.

عن مشوار منتخب مصر في مونديال روسيا، قال: “لدينا طموحات بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال، المشوار لن يكون سهلاً تماماً، وخاصة أمام منتخبات مثل الأوروغواي وأيضاً روسيا إضافة إلى السعودية، سعيد للغاية بتفاؤل الشعب المصري مثلما هو حال كل عناصر المنتخب”.

عن أزمة محمد صلاح الماضية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، قال: “أزمة الإعلانات لن تؤثر تماماً على محمد صلاح، الإحساس الوطني سوف يُسيطر عليه في المونديال وكامل تركيزه سوف يكون مع المنتخب المصري”.

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