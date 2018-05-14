تعرف على قائمة سموحة لمباراته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

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أعلن الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اليوم الإثنين الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة نظيره فريق الزمالك في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في يوم غداً الثلاثاء.

وقد جاءت قائمة فريق سموحة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: المهدي سليمان / أحمد يحيى.

خط الدفاع: رجب بكار / السيد فريد / ياسر إبراهيم / عبد الله بكري / محمود معاذ / أحمد حمص / طارق طه.

خط الوسط: إسلام صالح / محمود سامي / إبراهيم عبد القوي / محمود السيد / أسامة إبراهيم / ناصر ماهر / أحمد تمساح / أوميد أوكري.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي / حسام حسن / بلال زكريا.

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