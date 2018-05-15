موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومارسيليا في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء 16/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومارسيليا في نهائي الدوري الأوروبي، يواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا في الدوري الإسباني والفرنسي

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 78 نقطة.

يحتل فريق أولمبيك مارسيليا حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 74 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد الموسم الحالي

أرسنال الإنجليزي 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي.

ديبورتيفو ألافيس 1/0 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد 0/1 ارسنال / الدوري الأوروبي.

أتلتيكو مدريد 2/0 إسبانيول / الدوري الإسباني.

خيتافي 1/0 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق أولمبيك مارسيليا في الموسم الحالي

أولمبيك مارسيليا 2/5 لايبزيغ الألماني / الدوري الأوروبي.

تروا 3/2 أولمبيك مارسيليا / الدوري الفرنسي.

أولمبيك مارسيليا 1/5 ليل / الدوري الفرنسي.

أولمبيك مارسيليا 0/2 سالزبورج النمساوي / الدوري الأوروبي.

أنجيه 1/1 أولمبيك مارسيليا / الدوري الفرنسي.

سالزبورج 1/2 أولمبيك مارسيليا / الدوري الأوروبي.

أولمبيك مارسيليا 1/2 نيس / الدوري الفرنسي.

جانجون 3/3 أولمبيك مارسيليا / الدوري الفرنسي.

جدول مباريات أتلتيكو مدريد الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

أتلتيكو مدريد / أرسنال الإنجليزي / مباراة ودية، 26 يوليو 2018.

باريس سان جيرمان الفرنسي / أتلتيكو مدريد / مباراة ودية، 30 يوليو 2018.

أتلتيكو مدريد / إنتر الإيطالي / مباراة ودية، 12 أغسطس 2018.

قائمة أتلتيكو مدريد في مباراته أمام أولمبيك مارسيليا

حراسة المرمى: يان أوبلاك / فيرنر / دوس سانتوس.

خط الدفاع: خوانفران / فرساليكو / دييجو جودين / ستيفان سافيتش / خوسيه خيمينيز / فيليبي لويس / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / أنخيل كوريا / فيكتور فيتولو.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا / فرناندو توريس / كيفن جاميرو.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فرساليكو / دييجو جودين / خوسيه خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا.

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

تشكيلة فريق أولمبيك مارسيليا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ستيف مانداندا.

خط الدفاع: بونا سار / عادل رامي / رولاندو جورجي / جوردان امافي.

خط الوسط: ماكسيم لوبيز / لويس غوستافو / فلوريان توفان / ديميتري باييت / لوكاس أوكامبوس.

خط الهجوم: فالير جيرمان.

المدرب: الفرنسي رودي غارسيا.

مشوار أتلتيكو مدريد الأوروبي 2018

روما الإيطالي 0/0 أتلتيكو مدريد / الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد 2/1 تشيلسي الإنجليزي / الجولة الثانية.

كاراباخ من كازاخستان 0/0 أتلتيكو مدريد / الجولة الثالثة.

أتلتيكو مدريد 1/1 كاراباخ / الجولة الرابعة.

أتلتيكو مدريد 0/2 روما / الجولة الخامسة.

تشيلسي 1/1 أتلتيكو مدريد / الجولة السادسة.

كوبنهاجن الدنماركي 4/1 أتلتيكو مدريد / ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

أتلتيكو مدريد 0/1 كوبنهاجن / إياب دور ال32.

أتلتيكو مدريد 0/3 لوكوموتيف موسكو الروسي / ذهاب دور ثمن النهائي.

لوكوموتيف موسكو 5/1 أتلتيكو مدريد / إياب دور ثمن النهائي.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي / ذهاب ربع النهائي.

سبورتينغ لشبونة 0/1 أتلتيكو مدريد / إياب ربع النهائي.

أرسنال الإنجليزي 1/1 أتلتيكو مدريد / ذهاب نصف النهائي.

أتلتيكو مدريد 0/1 ارسنال / إياب نصف النهائي.

مشوار أولمبيك مارسيليا في الدوري الأوروبي 2018

أولمبيك مارسيليا 2/4 أوستند البلجيكي / ذهاب الدور التمهيدي الثالث.

أوستند 0/0 أولمبيك مارسيليا / إياب الدور التمهيدي الثالث.

دومالي السلوفيني 1/1 أولمبيك مارسيليا / ذهاب الدور التمهيدي الأخير.

أولمبيك مارسيليا 0/3 دومالي / إياب الدور التمهيدي الأخير.

أولمبيك مارسيليا 0/1 قونيا سبور التركي / الجولة الأولى من دور المجموعات.

سالزبورج النمساوي 0/1 أولمبيك مارسيليا / الجولة الثانية.

أولمبيك مارسيليا 1/2 فيتوريا غيماريش البرتغالي / الجولة الثالثة.

فيتوريا غيماريش 0/1 أولمبيك مارسيليا / الجولة الرابعة.

قونيا سبور 1/1 أولمبيك مارسيليا / الجولة الخامسة.

أولمبيك مارسيليا 0/0 سالزبورج / الجولة السادسة.

أولمبيك مارسيليا 0/3 سبورتينغ براغا البرتغالي / ذهاب دور ال32.

سبورتينغ براغا 0/1 أولمبيك مارسيليا / إياب دور ال32.

أولمبيك مارسيليا 1/3 أتلتيك بيلباو الإسباني / ذهاب دور ثمن النهائي.

أتلتيك بيلباو 2/1 أولمبيك مارسيليا / إياب دور ثمن النهائي.

لايبزيغ الألماني 0/1 أولمبيك مارسيليا / ذهاب دور ربع النهائي.

أولمبيك مارسيليا 2/5 لايبزيغ / إياب دور ربع النهائي.

أولمبيك مارسيليا 0/2 سالزبورج النمساوي / ذهاب دور نصف النهائي.

سالزبورج 1/2 أولمبيك مارسيليا / إياب دور نصف النهائي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أولمبيك مارسيليا في مباراة واحدة من أصل آخر مباراتين جمعت بين الفريقين على الصعيد الأوروبي، وذلك تحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لم يعرف فريق أولمبيك مارسيليا طعم الفوز على حساب نظيره فريق أتلتيكو مدريد في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين على الصعيد الأوروبي، وذلك تحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حسم التعادل بين فريقي أتلتيكو مدريد وأولمبيك مارسيليا نتيجة مباراة واحدة فقط من أصل آخر مباراتين جمعت بين الفريقين على الصعيد الأوروبي، وذلك تحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل هدفين في شباك فريق أولمبيك مارسيليا في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين على الصعيد الأوروبي وذلك تحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نجح فريق أولمبيك مارسيليا في تسجيل هدف واحد فقط في شباك فريق أتلتيكو مدريد في آخر مباراتين جمعت بين الفريقين على الصعيد الأوروبي، وذلك تحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الأرجنتيني أنخيل كوريا هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما صنع 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي فالير جيرمان هو هداف فريق أولمبيك مارسيليا في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي ديميتري باييت هو أفضل صانع ألعاب في فريق أولمبيك مارسيليا في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 19 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي فلوريان توفان هو هداف فريق أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما سجل 22 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي ديميتري باييت هو أفضل صانع ألعاب في فريق أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعدما صنع 13 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 17 هدفاً في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 4 مباريات.

نجح فريق أولمبيك مارسيليا في تسجيل 28 هدفاً في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 56 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 20 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 23 مباراة.

نجح فريق أولمبيك مارسيليا في تسجيل 78 هدفاً في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 46 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 10 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في موسم 2013 / 2014 م.

نجح فريق أولمبيك مارسيليا في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في 10 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أولمبيك مارسيليا في الفوز بلقب الدوري الفرنسي لآخر مرة في تاريخه في موسم 2009 / 2010 م.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الأوروبي في 3 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الأوروبي لآخر مرة في تاريخه في موسم 2011 / 2012 م، وذلك حينما فاز في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق أتلتيك بيلباو الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي في دولة رومانيا، علماً بأن ذلك اللقب قد تم تحقيقه تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

لم يعرف فريق أولمبيك مارسيليا طعم الفوز بلقب الدوري الأوروبي في أي مناسبة سابقة على الإطلاق طوال تاريخه.

نجح فريق أولمبيك مارسيليا في الفوز بلقب أوروبي وحيد فقط طوال مسيرته، وذلك من خلال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 1992 / 1993 م بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق ميلان الإيطالي.

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