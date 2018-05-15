موعد أبرز مباريات يوم الأربعاء 16/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات سواء على الصعيد الإفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي، وذلك تحديداً في مسابقات دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى كأس الإتحاد الإفريقي وأيضاً دوري أبطال آسيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة النجم الساحلي وزيسكو يونايتد

يستقبل فريق النجم الساحلي التونسي نظيره فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مساء يوم الأربعاء على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي وزيسكو يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة النجم الساحلي وزيسكو يونايتد عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة فيتا كلوب وأسيك

يستقبل فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية نظيره فريق أسيك الإيفواري في يوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة فيتا كلوب وأسيك تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فيتا كلوب وأسيك عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكوت المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي وأدوانا ستارز

يستقبل فريق ادوانا ستارز الغاني نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في يوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة الرجاء البيضاوي وادوانا ستارز تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الرجاء البيضاوي وادوانا ستارز عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة نهضة بركان وسونغو

يستقبل فريق سونجو من موزمبيق نظيره فريق نهضة بركان المغربي في يوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة نهضة بركان وسونجو تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نهضة بركان وسونغو عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة اتحاد العاصمة وجور ماهيا

يستقبل فريق غور ماهيا الكيني نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مساء يوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة اتحاد العاصمة وجور ماهيا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة اتحاد العاصمة وجور ماهيا عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة الهلال والمصري

يستقبل فريق الهلال السوداني نظيره فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الأربعاء على ملعب أم درمان، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة الهلال والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال والمصري البورسعيدي عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة شانغهاي وكاشيما انتلرز

يستقبل فريق شانغهاي الصيني نظيره فريق كاشيما انتلرز الياباني في يوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة شانغهاي وكاشيما انتلرز تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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