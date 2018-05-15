تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام كمبالا بدوري أبطال أفريقيا

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في عصر اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وذلك فعاليات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018م، علماً بأن المباراة سوف تُقام تحديداً على ملعب مانديلا الدولي على أرض دولة أوغندا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الهامة للغاية بالنسبة للمارد الأحمر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / محمد نجيب / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / أحمد فتحي / باكا / إسلام محارب / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الكابتن حسام البدري قد قام باستدعاء اللاعب عمرو السولية متوسط ميدان فريق الأهلي إلى قائمة الفريق، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشكوك تبقى تحوم حول مشاركته بصفة أساسية في المباراة.

ومن ناحية أخرى يتأثر فريق الأهلي بالعديد من الغيابات المؤثرة بداعي الإصابة، حيث يغيب الظهير الأيسر التونسي علي معلول، إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي وأيضاً المهاجم المغربي وليد أزارو، بينما يغيب المدافع أيمن أشرف عن المباراة أيضاً ولكن بداعي الإيقاف.

وفي الجولة الأولى شهدت المجموعة الأولى انتهاء مباراة القمة بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي على وقع التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، فيما تمكن فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا من تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق كمبالا سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ على أرض دولة بوتسوانا.

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