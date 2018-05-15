تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر اليوم

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فريق سموحة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق سموحة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومن المتوقع أن يقوم الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة النهائية:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق سموحة بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: رجب بكار / السيد فريد / عبد الله بكري / ياسر إبراهيم.

خط الوسط: إسلام صالح / محمود سامي / ناصر ماهر / أوميد أوكري.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي / حسام حسن.

وفي إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، نجح فريق الزمالك في تخطي عقبة فريق الإنتاج الحربي، وذلك بعدما فاز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما نجح فريق سموحة في تخطي عقبة فريق سموحة، وذلك بعدما فاز عليه بواقع ركلات الترجيح مع العلم بأن نتيجة المباراة قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح قد قامت بتعيين الحكم محمد فاروق من أجل إدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، مما دفع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى شن هجوماً حاداً على طاقم التحكيم قبل انطلاقة المباراة، وخاصة في ظل بعض الأخطاء التي سبق وأن ارتكبها محمد فاروق حينما أدار مباريات لفريق الزمالك.

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