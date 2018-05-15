لجنة الحكام تدعم محمد فاروق قبل نهائي كأس مصر اليوم بين الزمالك وسموحة

Advertisements

حرصت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على تقديم الدعم الكامل للحكم المصري محمد فاروق، وذلك قبل أن يُدير المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في مساء اليوم بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق سموحة.

فمن خلال تصريحات إذاعية في صباح اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الحكم محمد فاروق قادر على احتواء أي مشكلة داخل أرض الملعب في مباراة اليوم بين فريقي الزمالك وسموحة.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار وجيه أحمد إلى أن الحكم محمد فاروق لن يتأثر على الإطلاق بالأزمة الأخيرة التي تم إثارتها حول هوية طاقم تحكيم المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، وذلك سواء من جانب نادي سموحة أولاً ومن ثم من جانب نادي الزمالك.

كما شدد أيضاً وجيه أحمد في تصريحاته على أن الحكم محمد فاروق تمتع بالقدرة على إدارة جميع مبارياته بشكل مميز تماماً وبدون حدوث أي أزمات فيها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد المصري لكرة القدم لديه ثقة كبيرة للغاية في قدرة الحكم محمد فاروق على إدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين فريقي الزمالك وسموحة.

وفي ختام تصريحاته أشار وجيه أحمد إلى أن قرار حرمان كل الأندية المصرية من طلب حكام أجانب سواء في مباريات الدوري المصري الممتاز أو حتى في مباريات كأس مصر، سوف يعود بالدرجة الأولى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

ويأتي ذلك بعدما كان عصام عبد الفتاح قد طالب بضرورة وضع بنداً يمنع أي نادي من طلب حكام أجانب لإدارة مبارياته المحلية، وذلك بناءً على الأزمة الكبيرة التي حدثت في الأيام القليلة الماضية من طرف مجلس إدارة نادي سموحة بسبب طاقم تحكيم المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر اليوم