سانتوس يُعلن عن قائمة منتخب البرتغال الأولية تحضيراً للمونديال

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أعلن البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي عن قائمة منتخب بلاده الأولية، وذلك في إطار استعدادات المنتخب البرتغالي لبدء تحضيراته من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد شهدت قائمة المنتخب البرتغالي انضمام 35 لاعباً لها من أجل خوض فترة المعسكر الختامي قبل موعد انطلاقة المونديال، على أن يتم تقليص هذه القائمة إلى 23 لاعباً فقط لا غير سوف يذهبون بدورهم إلى مونديال روسيا القادم.

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وجاءت قائمة منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز / بيتو / روي باتريسيو.

خط الدفاع: أنتونيس / برونو ألفيس / سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / جوزيه فونتي / نيتو / ماريو روي / نيلسون سيميدو / كيبلير بيبي / رافاييل غيريرو / بيريرا / رولاندو جورجي / دياز.

خط الوسط: أدريان سيلفا / أندريه جوميش / برونو فيرنانديز / جواو ماريو / جواو موتينيو / مانويل فيرنانديز / روبن نيفيز / أوليفيرا / ويليام كارفاليو / برناردو سيلفا / ريكاردو كواريزما / لويس ناني / جونزالو غيديس / باولينيو / روني لوبيز / مارتينيز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / أندري سيلفا / إيدير.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، حيث يتواجد رفقته في المجموعة كلاً من حامل لقب المونديال عن نسخة عام 2010 وهو منتخب إسبانيا، إضافة إلى منتخب المغرب الشقيق، وأيضاً منتخب إيران العنيد للغاية.

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في الجولة الأولى من دور المجموعات بمواجهة معقدة حينما يواجه منتخب إسبانيا، ومن ثم سوف يواجه كلاً من منتخب المغرب في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات من خلال مواجهة منتخب إيران.

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