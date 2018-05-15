الخطيب يحسم الجدل حول مستقبل البدري مع الأهلي بعد الخسارة أمام كمبالا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص مستقبل الكابتن حسام البدري مع النادي الأهلي عقب الخسارة التي تعرض لها المارد الأحمر أمام مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب قد أخطر أعضاء لجنة الكرة بالنادي الأهلي بعقد اجتماع عاجل في يوم غداً الأربعاء رفقة الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الكشف عن إقالة الكابتن حسام البدري من منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب سوف يدرس رفقة بقية أعضاء لجنة الكرة بالنادي بعض أسماء المدربين الأجانب، وذلك من أجل تعيين أحدهم لتولي منصب المدير الفني للمارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم القادم.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن السويسري كريستيان جروس يُعتبر من أبرز المرشحين لخلافة الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني لفريق الأهلي، وخاصة في ظل التوصية الكبيرة به من طرف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

وتأتي هذه الأحداث الساخنة للغاية بعد فشل فريق الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل لا شئ.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، علماً بأن فريق الأهلي كان قد فشل أيضاً في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى بعدما سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي.

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