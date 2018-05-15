البدري يكشف عن أسباب الخسارة أمام كمبالا بدوري أبطال أفريقيا

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على الخسارة التي تعرض لها فريقه، والتي جاءت خارج أرضه على يد مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل لا شئ في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، قال الكابتن حسام البدري: “لدينا فرصة في التأهل، أمامنا أربعة مباريات ب12 نقطة ولم نفقد الأمل، خبراتنا الأفريقية تؤكد أن الأمر لم ينتهِ بعد ولدينا الفرصة للعودة من جديد في المنافسة”.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، قال: “سيطرنا على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، وحصلنا على ركلة جزاء، لكن لم نكن موفقين، في الشوط الثاني لم نكن جيدين كما كنا في الشوط الأول، وهو ما منح الفرصة أمام فريق كمبالا لإحراز الهدف الأول، ومن ثم تحصل فريق كمبالا على ركلة جزاء، وكان من الصعب جداً العودة في النتيجة بعد تلقي الهدف الثاني.

وفي ختام تصريحاته، قال الكابتن حسام البدري: “الأهلي يمر بظروف خاصة للغاية، نُعاني من 6 غيابات مؤثرة سواء بسبب الإصابات أو بسبب الإمتحانات، أما التحكيم فكان جيداً جداً ولا توجد لدينا أي مشكلة معه على الإطلاق.

وجاءت هذه التصريحات من طرف الكابتن حسام البدري عقب نهاية المباراة مباشرة، علماً بأن النادي الأهلي قد أعلن رسمياً منذ قليل عن قبول استقالة الكابتن حسام البدري من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، على أن يتم تعيين خلفيته في الأيام القليلة القادمة من أجل الاستعداد لانطلاقة الموسم القادم.

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