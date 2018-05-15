رسمياً: الأهلي يقبل استقالة البدري ويُعين أيوب خلفاً له مؤقتاً

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب منذ قليل اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي عن قبول استقالة الكابتن حسام البدري من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقد أشار النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الكابتن حسام البدري اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع النادي الأهلي انطلاقاً من الموسم المقبل، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الأهلي اليوم الثلاثاء خارج أرضه على يد مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل لا شئ.

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ومن جانبه قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتعيين الكابتن أحمد أيوب كمديراً فنياً مؤقتاً لفريق الأهلي، وذلك حتى يتم تعيين مدير فني جديد للمارد الأحمر في الفترة القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الكرة بالنادي الأهلي بعقد اجتماع عاجل يوم غداً الأربعاء، وذلك من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن هوية المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، علماً بأن السويسري كريستيان جروس يُعتبر أبرز المرشحين لخلافة الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

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