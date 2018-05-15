الزمالك يتوج رسمياً بلقب كأس مصر بعد فوزه الشاق على سموحة بركلات الترجيح

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نجح فريق الزمالك في التتويج رسمياً بلقب كأس مصر عقب فوزه الشاق على حساب نظيره فريق سموحة بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي من عمر اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وجاء ذلك في إطار الدور النهائي لمسابقة كأس مصر 2018م، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق سموحة اللاعب حسام حسن في الدقيقة الرابعة، إلا أن فريق الزمالك تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة التاسعة والثمانين وذلك عبر لاعبه الكونغولي كاسونجو كابونجو، وبذلك نجح فريق الزمالك في حصد اللقب الخامس والعشرين في تاريخه على صعيد مسابقة كأس مصر.

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