مرتضى منصور يُهين مدرب سموحة بعد فوز الزمالك بكأس مصر

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي بتوضيح الأسباب التي أدت إلى حدوث أزمة بينه وبين الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق سموحة عقب نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في مساء يوم أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة “LTC” رفقة الإعلامي خالد الغندور، أكد المستشار مرتضى منصور أنه قام بمصافحة المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بشكل طبيعي للغاية عقب نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أنه حينما جاء الدور على مصافحة الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق سموحة، قال له الأخير: “أنت سرقت الكأس”، وبناءً على ذلك رد عليه المستشار مرتضى منصور قائلاً: “أنت مكانك مستشفى الأمراض العقلية”، مما أدى إلى حدوث أزمة بين الطرفين انتهت بسلام في نهاية المطاف.

كما شدد المستشار مرتضى منصور أيضاً في تصريحاته على أن لو كان فريق سموحة يمتلك مديراً فنياً على مستوى عالي، لكان هو من فاز بلقب كأس مصر وخاصة وأن الكابتن ميمي عبد الرازق طلب من لاعبي فريق سموحة بالعودة لمناطقهم الخلفية واللعب على الهجمات المرتدة عقب تسجيل فريق سموحة هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة الرابعة.

وكان فريق الزمالك قد نجح في التتويج بلقب كأس مصر في مساء يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعدما فاز على حساب فريق سموحة بواقع ركلات الترجيح، علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وبناءً على ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق لقبه الأول والأخير في الموسم الحالي، مما جعله أيضاً يظفر ببطاقة الصعود الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي في نسخة العام المقبل 2019، علماً بأن فريق الزمالك قد أنهى مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الرابع في الترتيب.

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