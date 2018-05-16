فرج عامر يُهاجم الحكم محمد فاروق بعد خسارة كأس مصر والأخير يُدافع عن نفسه

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حرص المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي على مهاجمة الحكم محمد فاروق، والذي أدار بدوره المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر التي انتهت على وقع فوز فريق الزمالك بواقع ركلات الترجيح.

حيث قام المهندس فرج عامر بالهجوم على الحكم محمد فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وقال تحديداً: “بهدف غير شرعي تعادل الزمالك مع سموحة، إجماع من جميع المحللين والكابتن الشناوي الخبير التحكيمي بأن الهدف ركلة حرة على كاسونجو لصالح السيد فريد”.

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كما أضاف أيضاً: “محمد فاروق لم يطرد أيضاً طارق حامد الذي تعمد إيذاء إبراهيم عبد القوي لاعب سموحة، والذي يستحق طرد مباشر، وطرد حسام حسن الذي لا يستحق ذلك، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ومن جانبه قام اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة الذي تم طرده في شوط المباراة الثاني بالكشف عن تفاصيل الأمور التي حدثت معه داخل أرض الملعب منذ انطلاقة المباراة وحتى موعد حصوله على البطاقة الحمراء من طرف الحكم محمد فاروق.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة “أون سبورت” رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد اللاعب حسام حسن أن الحكم محمد فاروق هدده بالطرد منذ أن سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق سموحة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب حسام حسن إلى أن الحكم الرابع محمد الصباحي قال له بشكل مفاجئ تماماً قبل النزول إلى أرض الملعب وخوض الشوط الثاني: “ركز وخذ بالك الحكم هيطرُدك”.

ومن جانبه حرص الكابتن محمد فاروق على الدفاع عن نفسه ضد هذه الاتهامات من طرف نادي سموحة، وخاصة بسبب قيامه بطرد اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء في برنامج “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة “مصر الأولى” رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكد الحكم محمد فاروق أن اللاعب حسام حسن قام بالتلفظ عبارات خارجة عن النص، مما دفعه إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه وطرده من أرض الملعب.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الحكم محمد فاروق على أن المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لم تشهد حدوث أي أزمة أو مناوشات بين لاعبي الفريقين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار اعتزاله التحكيم هو قرار نهائي لا رجعة فيه.

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