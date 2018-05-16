بالأسماء.. كوبر يحسم القائمة النهائية للمنتخب المصري قبل موعد الإعلان الرسمي عنها

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري قد حسم القائمة النهائية لأحفاد الفراعنة التي سوف تخوض مونديال روسيا المقبل قبل موعد الإعلان بشكل رسمي عنها.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد استقر بنسبة مؤكدة على القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري، والتي سوف تتكون من 23 لاعباً فقط للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن موعد الإعلان بشكل رسمي عن هذه القائمة سوف يكون في الرابع من مطلع شهر يونيو القادم، وهو نفس اليوم الذي سوف يتم فيه إرسال هذه القائمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، علماً بأنه في حالة حدوث أي تغيير في القائمة قبل ذلك الموعد فإن ذلك سوف يكون بسبب الإصابات فقط لا غير.

وقد أكدت التقارير أن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا سوف تكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري / محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / عمر جابر / أحمد المحمدي / سعد الدين سمير / أحمد حجازي / علي جبر / محمد عبد الشافي / أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / سام مرسي / عبد الله السعيد / محمد صلاح / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه / رمضان صبحي / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد حسن كوكا.

ولا يزال انضمام كلاً من الثنائي محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي، إضافة إلى محمود عبد العزيز متوسط ميدان فريق الزمالك إلى القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري بدلاً من شريف إكرامي وسام مرسي هو موضع شك حتى هذه اللحظة.

حيث يُفضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري ضم حارس المرمى شريف إكرامي عوضاً عن محمد عواد بحكم الخبرة الكبيرة الدولية التي يمتلكها الأول، أما اللاعب محمود عبد العزيز سوف يتم منحه الفرصة الكاملة في المعسكر الختامي لمنتخب الفراعنة، وفي حالة أثبت جدارته سوف يتم ضمه بدلاً من سام مرسي.

إقرأ أيضاً: فرج عامر يُهاجم الحكم محمد فاروق بعد خسارة كأس مصر والأخير يُدافع عن نفسه