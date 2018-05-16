تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من أتلتيكو مدريد ومارسيليا في نهائي الدوري الأوروبي اليوم

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يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي على ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي:

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حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فرساليكو / دييجو جودين / خوسيه خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الفرنسي رودي غارسيا مدرب فريق أولمبيك مارسيليا بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي:

حراسة المرمى: ستيف مانداندا.

خط الدفاع: بونا سار / عادل رامي / رولاندو جورجي / جوردان امافي.

خط الوسط: ماكسيم لوبيز / لويس غوستافو / فلوريان توفان / ديميتري باييت / لوكاس أوكامبوس.

خط الهجوم: ميتروغلو.

ويُعتبر ذلك الدور النهائي هو النهائي الثالث الذي يخوضه فريق أتلتيكو مدريد على صعيد المسابقات الأوروبية منذ عام 2014، حيث خاض فريق أتلتيكو مدريد نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2014، ومن ثم خاض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2016، إلا أنه تعرض للخسارة في المرتين على يد جاره فريق ريال مدريد الإسباني.

أما على صعيد مسابقة الدوري الأوروبي فقد نجح فريق أتلتيكو مدريد في الوصول إلى الدور النهائي في عامي 2010 و2012، حيث فاز في النهائي الأول في عام 2010 على حساب فريق فولهام الإنجليزي، ومن ثم نجح في الفوز في النهائي الثاني في عام 2012 على حساب فريق أتلتيك بيلباو الإسباني.

ومن جانبه يُعتبر ذلك النهائي مميزاً للغاية بالنسبة إلى فريق أولمبيك مارسيليا، علماً بأن فريق الجنوب الفرنسي لم ينجح طوال تاريخه سوى في حصد لقب أوروبي وحيد فقط لا غير، وذلك حينما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 1993 على حساب فريق ميلان الإيطالي.

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