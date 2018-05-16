مدرب الزمالك سابقاً يوضح مكاسب الفوز بكأس مصر ويكشف عن سبب خسارة الأهلي

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قام الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك سابقاً والمدير الفني لفريق الشعلة السعودي حالياً بالحديث في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مايو الحالي عن فوز فريق الزمالك بلقب كأس مصر، إضافة إلى الخسارة التي تعرض فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء في برنامج “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة “مصر الأولى” رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكد الكابتن مؤمن سليمان أن المكسب الرئيسي لفريق الزمالك بعد فوزه بلقب كأس مصر، هو ضمانه المشاركة في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي في نسخة العام القادم 2019.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً قال: “خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك لم ينجح بالصدفة مع الفارس الأبيض، التتويج بلقب كأس مصر جاء نتيجة مجهود كبير بذله الجميع داخل فريق الزمالك”.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن لاعبي فريق الزمالك نجحوا في مصالحة جماهير القلعة البيضاء، وخاصة بعدما خسر فريق الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز وأيضاً بعدما تم إقصائه بشكل مبكر من مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي.

أما عن الخسارة التي تعرض لها فريق الأهلي في يوم أمس الثلاثاء خارج أرضه على يد مضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل لا شئ، والتي جاءت في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

شدد الكابتن مؤمن سليمان على أن السبب الرئيسي وراء خسارة فريق الأهلي، هو تعامل لاعبي المارد الأحمر باستهتار كبير مع المباراة قبل بدايتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هزيمة فريق الأهلي كانت غير متوقعة على الإطلاق بالنسبة إلى أي أحد.

وفي ختام تصريحاته أيضاً أكد الكابتن مؤمن سليمان أن خسارة فريق الأهلي كشفت عن العديد من الأزمات داخل جدران القلعة الحمراء، وخاصة وأن هذه المباراة هي الرابعة على التوالي التي يفشل فيها فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على مستوى جميع المسابقات.

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