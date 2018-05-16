إدارة الزمالك تكشف عن مكاسب الفوز بكأس مصر

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كشف مجلس إدارة نادي الزمالك في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي عن المكاسب التي حققها نادي الزمالك، وذلك بعدما فاز بلقب كأس مصر عقب فوزه على حساب فريق سموحة في مساء يوم أمس الثلاثاء.

فمن خلال تصريحات إذاعية في صباح اليوم الأربعاء وتحديداً عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي للنادي، أن نادي الزمالك نجح في تحقيق 3 بطولات بعد فوزه بلقب كأس مصر.

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حيث أشار في تصريحاته إلى أن نادي الزمالك نجح أولاً في الفوز ببطولة كأس مصر، وهو الأمر الذي أدى بالتالي إلى حصوله على فرصة لخوض مباراة كأس السوبر المصري في مطلع الموسم القادم أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، وأيضاً حصل النادي على بطاقة المشاركة في مسابقة كأس الإتحاد الإفريقي في نسخة العام القادم 2019.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللواء علاء مقلد على أن جمهور نادي الزمالك شعر في مساء يوم أمس الثلاثاء بمدى الجهد الذي بذله فريق الزمالك طوال الفترة الماضية وتحديداً منذ تولي الكابتن خالد جلال منصب المدير الفني للفريق.

كما أكد أيضاً اللواء علاء مقلد في تصريحاته أن فريق الزمالك يمتلك جهاز فني على مستوى عالي للغاية بقيادة المدير الفني الكابتن خالد جلال، مشدداً في الوقت ذاته على أن الكابتن خالد جلال هو اكتشاف المستشار مرتضى منصور.

وفي ختام تصريحاته أشار اللواء علاء مقلد إلى أن المستشار مرتضى منصور قد اجتمع بكل لاعبي فريق الزمالك عقب نهاية المباراة مباشرة، وذلك من أجل التأكيد على حصول كل لاعب منهم على رحلتي حج وعمرة كما وعدهم، إضافة إلى التأكيد لهم على مضاعفة مكافأة الفوز بلقب كأس مصر.

وكان فريق الزمالك قد نجح في مساء يوم أمس الثلاثاء في الفوز بلقب كأس مصر، وذلك بعدما تغلب على فريق سموحة بركلات الترجيح مع العلم بأن الوقت الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

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