مصادر مقربة من الأهلي تكشف عن اسم المدرب الجديد المرشح لخلافة البدري

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي عن اسم المدرب المرشح، وذلك من أجل خلافة الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلى أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، قد قام بعرض بعض أسماء المدربين الأجانب على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي غير متعجل تماماً بخصوص تعيين المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، وخاصة وأن الموسم الجديد سوف ينطلق بعد شهرين تقريباً من الآن وتحديداً بعد نهاية مونديال روسيا المقبل.

ولا يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي في تعيين مدير فني غير صالح لقيادة فريق الأهلي، وخاصة وأن المارد الأحمر ينتظره العديد من التحديات الصعبة مع انطلاقة الموسم القادم، حيث يأتي في مقدمتها المنافسىة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يكون فريق الأهلي مطالباً بالمنافسة على جميع الألقاب الأخرى التي سوف يُنافس عليها، وهي لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر، وأيضاً لقب السوبر المصري الذي سوف يواجه من أجله غريمه التقليدي فريق الزمالك، وأخيراً لقب البطولة العربية للأندية.

ويتواجد على قائمة المرشحين حتى هذه اللحظة لخلافة الكابتن حسام البدري اسمان رئيسيان، وهم المدرب اليوناني جورجوس دونيس المدير الفني لفريق الهلال السعودي سابقاً، إضافة إلى المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي السعودي سابقاً.

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