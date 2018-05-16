شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بعد استقالة البدري من الأهلي

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كشف الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي حالياً عن مفاجأة من العيار الثقيل في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي، وذلك بخصوص استقالة الكابتن حسام البدري من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الأربعاء، أكد الكابتن أحمد شوبير أن النجم المعتزل مؤخراً حسام غالي بات لديه رغبة كبيرة للغاية في التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد إلى الملاعب، وذلك بعدما تقدم الكابتن حسام البدري باستقالته من منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد شوبير إلى أن النجم المعتزل حسام غالي سوف يعقد جلسة خاصة في الفترة القادمة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك تحديداً حينما يتم الإعلان بشكل رسمي عن اسم المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص عودة حسام غالي من جديد إلى الملاعب.

كما شدد أيضاً الكابتن أحمد شوبير على أنه في حالة رفض الكابتن محمود الخطيب أو المدير الفني الجديد لفريق الأهلي فكرة عودة حسام غالي من جديد إلى الملاعب بعد الاعتزال، سوف يكون النجم حسام غالي له دور قوي للغاية في الفترة المقبلة في مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان النجم حسام غالي قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، علماً بأن النادي الأهلي قد قام بتنظيم مباراة اعتزاله له في الأسبوع الماضي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وحينها نجح فريق الأهلي في الفوز في المباراة بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا شك أن استقالة الكابتن حسام البدري من منصب المدير الفني لفريق الأهلي سوف تفتح الباب أمام العديد من النجوم أو حتى اللاعبين الواعدين من أجل العودة من جديد إلى صفوف فريق الأهلي، علماً بأن النجم عماد متعب سوف يكون من ضمن أبرز هذه الأسماء وخاصة في ظل المشاكل العديدة التي كانت متواجدة بينه وبين الكابتن حسام البدري.

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