محمد صلاح يتسلح بجوائِزه الفردية قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

Advertisements

يواصل المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي تحضيراته المستمرة بشكل يومي رفقة زملائه في فريق الريدز، وذلك من أجل الاستعداد للمباراة المنتظرة أمام فريق ريال مدريد الإسباني في إطار الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وريال مدريد بعد عشرة أيام فقط من الآن، وذلك تحديداً في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

Advertisements

ولا شك أن كل العيون سوف تكون مسلطة بشكل رئيسي على المصري محمد صلاح في هذه المباراة من جانب فريق ليفربول، وخاصة لما قدمه طوال الموسم الحالي رفقة فريق الريدز على الصعيد الفردي، مما ساهم بدوره في حصد محمد صلاح العديد من الجوائز الفردية على مدار الموسم بأكمله.

ومن جانبه يسعى محمد صلاح إلى التسلح بكل هذه الجوائز الفردية قبل مواجهة أعرق أندية كرة القدم في العالم بأكمله وهو نادي ريال مدريد، علماً بأن إشاعات كل وسائل الإعلام العالمية لم تفعل أي شئ طوال الموسم الحالي سوى الربط بين انتقال محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل وذلك تجاه نادي ريال مدريد.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي سوف يصنع ضغوطات لا مثيل لها على المصري محمد صلاح قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك نظراً لأن فوز فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا سوف يؤكد فعلاً مدى قدرة محمد صلاح على أن يُصبح أحد أفضل لاعبي العالم، أما في حالة فوز الفريق الملكي سوف يكون موسم محمد صلاح استثنائي من الناحية الفردية وكارثي من الناحية الجماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وإليكم الآن أبرز الجوائز الفردية والأرقام القياسية التي نجح المصري محمد صلاح في الفوز بها مع فريقه ليفربول طوال الموسم الحالي:

نجح المصري محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر داخل صفوف فريق ليفربول في 7 مرات على مدار الموسم الحالي.

نجح محمد صلاح في المساهمة في إيصال منتخب بلاده مصر إلى مونديال روسيا المقبل.

نجح محمد صلاح في معادلة رقم الإنجليزي دانييل ستوريدج صاحب أسرع معدل تهديفي مع فريق ليفربول، وذلك من خلال تسجيل 10 أهداف في أول 13 مباراة فقط مع فريق ليفربول.

نجح المصري محمد صلاح في معادلة رقم لاعب ليفربول سابقاً روجر هانت، والذي سجل 23 هدفاً لمصلحة فريق ليفربول في 29 مباراة خاضها مع فريق الريدز في موسم 1961 / 1962 م، وهو نفس الإنجاز الذي حققه محمد صلاح في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

نجح محمد صلاح في تحطيم رقم أسرع لاعب يُسجل 25 هدفاً مع فريق ليفربول، وذلك من خلال تسجيله 25 هدفاً لمصلحة فريق الريدز في 32 مباراة خاضها مع الفريق.

نجح محمد صلاح في تحطيم رقم أكثر لاعب مصري يُسجل أهدافاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما تخطى النجم السابق أحمد حسام ميدو.

نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مرات على مدار الموسم.

يُعتبر محمد صلاح هو أول لاعب مصري ينجح في تسجيل هاتريك شخصي له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح محمد صلاح في تحطيم رقم أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أنهى الموسم الحالي وهو يمتلك في رصيده 32 هدفاً، بينما بات يليه مباشرة في القائمة الإيفواري ديدييه دروجبا الذي نجح في تسجيل 29 هدفاً لمصلحة فريق تشيلسي في موسم 2009 / 2010 م.

نجح محمد صلاح في تحطيم رقم أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد فقط من 38 جولة.

نجح محمد صلاح في تسجيل 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وبالتالي بات معدله التهديفي أعلى من 3 أندية عقب نهاية المسابقة في الموسم الحالي، وهي أندية وست بروميتش ألبيون وسوانزي سيتي إضافة إلى هدرسفيلد تاون.

نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، والتي يتم منحها من طرف هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2017، والتي يتم منحها من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، والتي يتم منحها من طرف رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، والتي يتم منحها من طرف رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2017 / 2018 م، والتي يتم منحها من طرف رابطة النقاد والكتاب الصحفيين في إنجلترا.

نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا في 4 مرات على مدار المسابقة في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: شوبير يكشف عن مفاجأة مدوية بعد استقالة البدري من الأهلي