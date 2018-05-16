إدارة ليفربول ترصد مكافآت ضخمة لكل لاعب في حالة الفوز بدوري أبطال أوروبا

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قد رصدت مكافآت ضخمة لكل لاعب في صفوف فريق الريدز، وذلك في حالة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

حيث أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن إدارة نادي ليفربول سوف تمنح كل لاعب في صفوف فريق ليفربول مبلغ 200 ألف يورو، وذلك في حالة نجح فريق الريدز في تخطي عقبة فريق ريال مدريد الإسباني في الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ليفربول تُدرك جيداً أن التحفيز المادي لكل لاعب في الفريق من شأنه أن يرتقي بمستوى الفريق على أرض الميدان، وخاصة في ظل الحوافز المالية الضخمة التي وضعتها في الجانب المقابل إدارة نادي ريال مدريد لكل لاعب في الفريق الملكي في حالة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي والتي سوف تكون الثالثة على التوالي.

ومن جانبه سوف يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بإهداء الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مبلغ 15,5 نصف مليون يورو، وبالتالي لن تقوم إدارة نادي ليفربول بتحمل أي تكاليف مالية في حالة نجح الفريق في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك نظراً لأن المكافآت التي قامت إدارة نادي ليفربول بتخصيصها لكل لاعب تُعتبر هي نصف قيمة المكافآت فقط التي سوف يمنحها الاتحاد الأوروبي للفريق الفائز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

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