تعرف على قائمة منتخب إنجلترا استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا

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أعلن الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو الحالي عن قائمة منتخب بلاده، وذلك استعداداً لخوض المعسكر الختامي لمنتخب الأسود الثلاثة من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد شهدت قائمة المنتخب الإنجليزي استدعاء 23 لاعباً بعكس بقية قوائم المنتخبات الأخرى المشاركة في المونديال، وخاصة وأن موعد الإعلان عن القائمة النهائية لجميع المنتخبات لا يزال في مطلع شهر يونيو القادم، مما يؤكد بدوره على أن المنتخب الإنجليزي يُدرك جيداً التشكيلة التي سوف يخوض بها غمار مونديال روسيا المقبل.

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ولم يقم المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت باستدعاء متوسط الميدان جاك ويلشير لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، إضافة إلى كلاً من جو هارت حارس مرمى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي وأدم لالانا متوسط ميدان نادي ليفربول الإنجليزي، وأيضاً كريس سمالينغ مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أما قائمة المنتخب الإنجليزي التي تم الإعلان عنها فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / جاك بوتلاند / نايك بوبي.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / كايل ووكر / كيران تريبير / داني روز / هاري ماغواير / فيل جونز / جون ستونز / غاري كاهيل.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / ديلي آلي / جيسي لينغارد / أشلي يونغ / فابيان ديلف / روبن لوفتوس تشيك / رحيم ستيرلينغ.

خط الهجوم: جيمي فاردي / هاري كين / داني ويلباك / ماركوس راشفورد.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب بلجيكا، إضافة إلى منتخب تونس وأيضاً منتخب بنما.

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