لجنة المسابقات تُفكر في اتخاذ قرار مهم بخصوص كأس السوبر المصري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم السابع عشر من شهر مايو الحالي أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تُفكر في اتخاذ قرار هام، وذلك بخصوص مباراة كأس السوبر المصري 2018 / 2019 م والتي سوف تجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة المسابقات تُفكر جدياً في تأجيل موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك حتى مطلع العام المقبل 2019م وتحديداً في شهر يناير، وذلك بدلاً من إقامة المباراة قبل انطلاقة الموسم مباشرة أي تحديداً في نهاية شهر يوليو القادم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن لجنة المسابقات سبق وأن أعلنت عن انطلاقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م في اليوم الثالث من شهر أغسطس القادم، ولكن وفي الوقت ذاته ترغب لجنة المسابقات في إعطاء الفرصة الكافية لكل اللاعبين المصريين في الحصول على الراحة المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة في ظل مشاركة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

ومن جانبها تنتظر لجنة المسابقات القرار النهائي، وذلك بخصوص إمكانية إقامة مباراة كأس السوبر المصري السعودي، وذلك قبل انطلاقة الموسم المقبل بين بطل الدوري المصري الممتاز وهو فريق الأهلي وبين بطل الدوري السعودي للمحترفين وهو فريق الهلال، وفي حالة عدم إقامة المباراة من المتوقع حينها أن يتم تحديد موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصري قبل مطلع الموسم القادم مباشرة.

وتأتي مواجهة كأس السوبر المصري في الموسم المقبل بين فريق الأهلي وبين غريمه التقليدي فريق الزمالك، وذلك نظراً لأن فريق الأهلي نجح في الموسم الماضي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، بينما نجح فريق الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر، علماً بأن مباراة كأس السوبر المصري من المرشح أن تُقام من جديد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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