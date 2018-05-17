الزمالك يرفض نهائياً رحيل حسام باولو مجاناً في الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم السابع عشر من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد رفض نهائياً فكرة رحيل اللاعب حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور ليس لديه أي مانع في رحيل المهاجم حسام باولو عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أنه اشترط عليه ضرورة إحضار عرض مادي مناسب من أجل الموافقة على رحيله عن صفوف نادي الزمالك.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد أوضح للمهاجم حسام باولو أنه من المستحيل أن يتركه نادي الزمالك يرحل بشكل مجاني تحت أي ظرف من الظروف في الميركاتو الصيفي المقبل، وخاصة وأن التعاقد معه منذ موسمين قادماً من نادي الاتحاد السكندري كلف خزينة نادي الزمالك مبلغ 7 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وكان المهاجم حسام باولو معاراً طوال الفترة الماضية إلى نادي المقاولون العرب، إلا أن فترة إعارته قد انتهت رسمياً مع ذئاب الجبل تزامناً مع نهاية الموسم الحالي مباشرة في كرة القدم المصرية، وهو ما جعل اللاعب يعود من جديد إلى نادي الزمالك لكي يتساءل حول مصيره قبل انطلاقة الموسم القادم.

ولعل ما يُزيد الأمور تعقيداً بالنسبة إلى المهاجم حسام باولو، أن الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك لا يرغب في خدماته على الإطلاق، وخاصة وأن نادي الزمالك يمتلك في الوقت الحالي ثلاثة مهاجمين، وهم باسم مرسي إضافة إلى الكونغولي كاسونجو كابونجو وأيضاً الغاني نانا بوكو.

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