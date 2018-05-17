الأهلي يرصد أرقاماً فلكية من أجل إصلاح أزمات فريق الكرة

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم السابع عشر من شهر مايو الحالي عن رصد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي أرقام فلكياً من أجل إصلاح جميع أزمات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن محمود الخطيب يسعى لإصلاح كل الأزمات التي مر بها فريق الأهلي في الفترة القليلة الماضية من عمر الموسم الحالي، وذلك سواء على مستوى الجهاز الفني للمادر الأحمر أو حتى على مستوى النقص العددي الذي عانى منه فريق الأهلي بسبب كثرة الإصابات.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب قد اتفق مع المستشار تركي آل الشيخ تقريباً على قيمة الراتب الذي سوف يحصل عليه المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، والذي سوف يصل إلى مبلغ 55 ألف دولار كحد أقصى مهما كان اسم المدير الفني الجديد.

ولم يستقر مجلس إدارة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة على اسم المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، علماً بأن الجميع داخل النادي الأهلي قد استقر على تعيين مدير فني أجنبي مع عدم التفكير مطلقاً في أي اسم محلي أو عربي.

أما على مستوى الصفقات الجديدة من أجل تدعيم صفوف فريق الأهلي، فمن المتوقع أن يتعاقد النادي الأهلي مع لاعبين من الطراز العالمي من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في مقابل رحيل كلاً من التونسي علي معلول وأيضاً رحيل الجنوب أفريقي باكا.

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