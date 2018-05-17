تعرف على حقيقة عودة الثعلب مانويل جوزيه لخلافة حسام البدري في الأهلي

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انتشرت بين جماهير النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية أخباراً مثيراً للغاية، وذلك حول إمكانية عودة الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه من أجل تولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري الذي قدم استقالته منذ أيام قليلة فقط بسبب سوء النتائج وتراجع مستوى الفريق.

ولكن هذه الأنباء قد تم نفيها بشكل قاطع من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي، وخاصة وأن المدرب البرتغالي السابق مانويل جوزيه الذي اعتزل تدريب كرة القدم، سوف يعود من جديد إلى موطنه البرتغال في الفترة القادمة بسبب مرض زوجته.

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ومن المقرر أن يُقدم البرتغالي مانويل جوزيه استقالته من منصب المشرف على قطاع الناشئين في نادي وادي دجلة في الفترة القليلة القادمة، وذلك من أجل التوجه مباشرة إلى دولة البرتغال للبقاء رفقة زوجته، مما يؤكد بدوره استحالة عودة البرتغالي مانويل جوزيه إلى النادي الأهلي سواء في منصب المدير الفني أو في أي منصب آخر داخل جدران القلعة الحمراء.

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