منتخب الكويت: مباراة مصر الودية في غاية الأهمية لنا

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تحدث فهد عوض مدير المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم السابع عشر من شهر مايو الحالي عن المواجهة الودية المنتظرة، والتي سوف تجمع بين المنتخب الكويتي وبين نظيره المنتخب الوطني المصري في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس وتحديداً لصحيفة “الرأي” الكويتية، أكد فهد عوض أن المباراة القادمة الودية للمنتخب الكويتي أمام المنتخب المصري تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة إلى منتخب الكويت، وخاصة وأن المنتخب المصري سوف يخوض المباراة بكامل عناصره الأساسية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار فهد عوض إلى أن مواجهة المنتخب المصري جاءت في الوقت مناسب تماماً للمنتخب الكويتي، وخاصة وأن منتخب الكويت يرغب في الاستعداد بكل قوة من أجل المشاركة في التصفيات المقبلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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