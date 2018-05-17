مايكل أوين يكشف عن حظوظ “صلاح” في الفوز بالكرة الذهبية

كشف الإنجليزي مايكل أوين مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي سابقاً اليوم الخميس الموافق لليوم السابع عشر من شهر مايو الحالي عن حظوظ المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول حالياً في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس وتحديداً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أكد الإنجليزي مايكل أوين أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يفوز المصري محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية، هي من خلال مساهمته في فوز فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الإنجليزي مايكل أوين على أن جائزة الكرة الذهبية ربما قد تكون منحصرة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وبين المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، على أن يحسم الجائزة من يُساهم في فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية المطاف.
وعن احتمالية رحيل المصري محمد صلاح عن صفوف قلعة أنفيلد رود خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، أشار الإنجليزي مايكل أوين إلى أن رحيل محمد صلاح عن صفوف نادي ليفربول يُعتبر أمراً غير وارد على الإطلاق وخاصة في ظل السعادة التي يشعر بها اللاعب رفقة النادي.
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