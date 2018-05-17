مدرب الأهلي السعودي الجديد يصدم مؤمن زكريا بخصوص البقاء في الملاعب السعودية

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ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس الموافق لليوم السابع عشر من شهر مايو الحالي أن المصري مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والذي كان معاراً في الفترة الماضية لنادي الأهلي السعودي، قد تلقى صدمة قوية للغاية من طرف بابلو جويدي المدير الفني الجديد لفريق الأهلي السعودي.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدير الفني الجديد لفريق الأهلي السعودي قد أخطر إدارة نادي أهلي جدة بأنه لا يرغب في تجديد فترة إعارة اللاعب المصري مؤمن زكريا مع النادي لفترة أخرى قادمة، وذلك على الرغم من الصورة الجيدة نوعاً ما التي ظهر عليها مؤمن زكريا طوال فترة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي مع نادي أهلي جدة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدير بابلو جويدي لم يتخذ ذلك القرار بخصوص المصري مؤمن زكريا فقط لا غير، وإنما قد شمل ذلك القرار أيضاً أربعة لاعبين من صفوف نادي الأهلي السعودي، وهم البرازيلي كلاوديمير والبرازيلي ليوناردو إضافة إلى اليوناني فيتفاتزيديس وأيضاً الأسترالي مارك ميليغان.

وبناءً على هذه التقارير الواردة من الصحف السعودية، لم يبقِ أمام المصري مؤمن زكريا الآن سوى الرضوخ والعودة من جديد إلى صفوف ناديه الأهلي والتفكير في الموسم القادم وخاصة بعد رحيل الكابتن حسام البدري عن صفوف النادي، علماً بأن مؤمن زكريا سبق وأن تلقى ضربة أخرى موجعة في الأيام القليلة الماضية بعدما تم استبعاده من قائمة منتخب مصر الأولية استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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