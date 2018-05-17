الأهلي يبدأ تحضيراته غداً استعداداً لملاقاة المصري في آخر مباريات الموسم

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته يوم غداً الجمعة الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مايو الحالي تحت قيادة مديره الفني المؤقت الكابتن أحمد أيوب، وذلك من أجل الاستعداد لآخر مبارياته في الموسم الحالي أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي.

وتأتي هذه المباراة بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، علماً بأنها سوف تكون مباراة شكلية لا أكثر ولا أقل نظراً لأن فريق الأهلي سبق له وأن فاز رسمياً بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي منذ شهر مارس الماضي.

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وينطلق مران فريق الأهلي غداً الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون في غاية الأهمية للمارد الأحمر نظراً لكونه لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 4 مباريات خاضها في مشواره في الموسم الحالي.

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