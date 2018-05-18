الأهلي يستقر على 5 أسماء من أجل خلافة البدري في منصب المدير الفني

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم السابع عشر من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد استقر حتى هذه اللحظة على 5 أسماء، وذلك من أجل خلافة الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يزال يدرس بعناية شديدة كافة ملفات المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري، وخاصة وأن الجميع داخل جدران القلعة الحمراء يبحث عن مدرب صاحب خبرات كبيرة وأيضاً صاحب شخصية قوية من أجل السيطرة على كل لاعبي الفريق.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مهمة مجلس إدارة النادي الأهلي في اختيار اسم المدرب الجديد سوف تكون معقدة نوعاً ما، وخاصة في ظل الضغط الجماهيري الهائل من جانب عشاق النادي الأهلي بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة القليلة الماضية من عمر الموسم الحالي.

وقد ضمت لائحة المدربين المرشحين من أجل خلافة الكابتن حسام البدري حتى الآن خمسة أسماء، وهم اليوناني جورجوس دونيس والبرازيلي فانديرلي لوكسمبورج، إضافة إلى الأرجنتيني دييجو دابو والصربي سلافو لوب وأيضاً الألماني بيتر نيرر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن المدرب المحلي لن يدخل في الحسابات نهائياً، وذلك نظراً إلى حاجة المارد الأحمر إلى مدرب أجنبي في الفترة الصعبة القادمة والتي تشهد العديد من التحديات المعقدة ويأتي في مقدمتها مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومهما كان اسم المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، فإن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي سبق وأن تعهد بتحمل كافة الأمور المادية من ناحية الراتب السنوي الذي سوف يحصل عليه.

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