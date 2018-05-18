شرط واحد فقط يفصل عبد الشافي عن العودة للزمالك الموسم القادم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثامن عشر من شهر مايو الحالي أن الظهير الأيسر الدولي محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك والمعار لنادي الفتح السعودي طوال الفترة الماضية، قد وضع شرطاً أساسياً من أجل عودته من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء مع انطلاقة الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب محمد عبد الشافي قد أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بأنه ليس لديه أي مانع على الإطلاق بخصوص عودته مرة أخرى إلى نادي الزمالك في الموسم القادم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن محمد عبد الشافي قد اشترط عدم تلقيه أي عروض مغرية من طرف أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين طوال الفترة المقبلة، وحينها سوف يعود إلى مصر وإلى نادي الزمالك بدون أي تفكير.

ولا شك أن محمد عبد الشافي ينتظر بفارغ الصبر مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري، وذلك من أجل الظهور بشكل ملفت للغاية في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، مما قد يفتح له الباب أمام العروض المغرية من طرف جميع أنحاء العالم.

وكان محمد عبد الشافي معاراً في السنوات القليلة الماضية إلى نادي الأهلي السعودي، ولكن الأخير تخلى عنه في الميركاتو الشتوي الماضي وقام بفسخ عقده بالتراضي بعد تراجع مستواه، مما جعل محمد عبد الشافي ينتقل إلى صفوف نادي الفتح السعودي على سبيل الإعارة، وعقب نهاية الموسم الحالي مباشرة لم يطلب مسؤولو نادي الفتح تجديد فترة الإعارة مرة أخرى، ليجد محمد عبد الشافي نفسه مضطراً للبحث عن نادي جديد له.

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